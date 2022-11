Rkomi svela alcuni aneddoti sulla sua esperienza a X Factor | le sue parole

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il giudice del talent show in onda sul canale satellitare Sky ogni giovedì in prima serata,, nella giornata di ieri, 24 novembre, è stato ospite a The Flight, il programma radiofonico di RTL 102.5 e, intervistato da Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto, ha raccontato la suaall’interno di Xndoimportanti. Ecco cosa ha raccontato. Vedi tutti gli episodi che ami su Sky: abbonati ad un prezzo esclusivo Le dichiarazioni diDurante la sua ospitata radiofonica,rivelasuaa X2022, per prima cosa confessa che sta crescendo assieme ai ragazzi e che sta ...

RTL 102.5

Insieme a loro nel cast anche Salvatore Esposito e Marco D'Amore di 'Gomorra', Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackals, i cantantie Trama, e Katia Follesa. 'Sembrava che dovesse essere ...: "E la verità è che mi aspettavo di più, un Fedez molto più combattivo, cazzuto, insomma ... Perciò quello che vedete è Mirko che sipiano, piano senza filtri. Sono un diesel, parto lento ... Rkomi a RTL 102.5 racconta l’esperienza di X Factor: “Quando do dei giudizi vorrei non pensare che il tempo sia poco, ho sempre l’ansia di non avere tempo di dire tutto” Il cantante La passione per il paese svelata a margine di “Celebrity Hunted” L’artista sfreccia tra Lezzeno e Lierna insieme al collega “fuggiasco” Rkomi Pronti, partenza, via. Indossata la muta, Iram ...X Factor 2022, le assegnazioni della quinta puntata: quali canzoni ascolteremo durante il nuovo appuntamento dal vivo del programma.