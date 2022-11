Piazza Castello | approvato il progetto definitivo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Con l’approvazione da parte della giunta Melucci del, si potrà partire con la conferenza di servizi cui seguirà molto presto la gara per il restyling completo di. Una grande area pedonale e pienamente accessibile, cinque giardini a tema, giochi d’acqua circolari per citare lo scultore Nicola Carrino, che in un suo schizzo li immaginò intorno alle colonne doriche, sono i tratti salienti dell’idea progettuale partorita dall’architetto Dong Sub Bertin e dal team di professionisti incaricati di disegnare il nuovo assetto dell’area urbana che si sviluppa tra Palazzo di Città,Aragonese e discesa Vasto. «Frutto del concorso bandito nel 2020 – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – ilrestituirà a...

Ticino Notizie

... alle ore 10:00 , Sala del Teatro di Palazzo Corgna (vicino al Comune) inGramsci 1, a ... ← Al Teatro degli Illuminati di Città diin scena 'Trappola per topi' di Agatha Christie ...Si transiterà nel Borgo caratteristico di Novacco fino a giungere aldi Strassoldo, uno ... La gara partirà alle ore 10 daGrande a Palmanova. La partenza si snoderà lungo Borgo Udine e ... Trezzani e Corbetta (Lega), interrogazione sui lavori di piazza Castello a Milano Domenica 4 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, si svolgerà in piazza Castello una grande parata di tram storici per la 16ª edizione del Trolley Festival, evento classico dell’inverno torinese. In ...19 alberi di Natale, mercatini in piazza Duomo e gl immancabili Oh Bej! Oh Bej!. Questo il programma per Natale 2022 a Milano. Dal 1° dicembre al 6 gennaio torna il mercatino di Natale di piazza del D ...