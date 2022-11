Nagoya - Roma diretta 0 - 0 | traversa di Ibanez

Laè pronta per la sua prima amichevole in Giappone . La squadra di José Mourinho, priva dei nazionali e di alcuni giocatori per infortunio, sfiderà ilGrampus per continuare la tournée ...Di seguito le formazioni ufficiali: Le formazioni ufficiali diGrampus -Grampus: in attesa: in attesaLa Roma vola in Giappone per affrontare in amichevole il Nagoya Grampus: come vedere la sfida in diretta tv-streaming e le formazioni.La Roma torna in campo in un’amichevole contro il Nagoya. Il tour in Giappone ha l’obiettivo di avvicinare i tifosi orientali al club, diffondere il marchio e stringere rapporti con gli sponsor ...