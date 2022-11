Michela Persico in riva al mare è pazzesca | il bikini esalta curve da paura

(Di venerdì 25 novembre 2022) Corpo stupendo e sensualità da vendere, inalsfoggia forme magnifiche e manda il web totalmente in delirio, è uno schianto Insieme alla sua splendida famiglia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Questo cambiamento deriverebbe anche dai recenti furti che hanno colpito la famiglia Rugani, denunciati a più riprese dalla compagna. Così facendo andrebbe a rafforzarsi un legame tra ...Rugani è ai dettagli per un esclusivo appartamento in centro, nel quale andrà ad abitare assieme alla compagnae al piccolo Tommaso. DOPO LA PAURA Una mossa, quella del difensore ...Corpo stupendo e sensualità da vendere, in riva al mare Michela Persico sfoggia forme magnifiche e manda il web totalmente in delirio, è uno schianto.L’acquisto di un appartamento in centro, dopo i tentativi di furto degli ultimi mesi, rafforza il legame con la città. Mentre il possibile logorio dei brasiliani al Mondiale potrebbe riaprirgli spazi ...