LIVE Inghilterra-Stati Uniti 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | minuti decisivi dell’incontro Regna l’equilibrio

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83? Duplice sostituzione per gli: fuori Weah e Wright, dentro Reyna e Sargent. 81? Cross altissimo di Trippier dove si trovano due suoi compagni, ma Turner esce alla grande bloccando il pallone. 80? Contropiede veloce deglicon Adams che ruba palla a Mount e serve Pulisic, il quale a sua volta prova a lanciare Weah. Chiude perfettamente Maguire. 78? Pulisic prova a servire nello stretto Weah, ma il passaggio è fuori misura e diventa facilmente preda della difesa avversaria. 77? Cambio da entrambe le parti: per gli USA escono McKennie e Dest ed entrano Aaronson e Moore. Per gli inglesi Rashford sostituisce Saka. 75? Rifiatano ora gli americani, con tutti i giocatori di movimento nella metà campo statunitense. 73? Sale ...

All'Al Bayt Stadium, il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Stati Uniti: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt Stadium va in scena il match valido per la seconda giornata del Mondiale in Qatar trae Stati ..Rimessa laterale regalata 5' prime fasi di studio tra le due squadre si parte! Primo possesso per l'in maglia bianca, USA in quella blu notte TABELLINO(4 - 2 - 3 - 1): ...La diretta live di Inghilterra-USA, match valevole per la seconda giornata del girone B dei Mondiali di Qatar 2022.Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...