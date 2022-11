Libertà e diritti Lgbt | nessuna schiarita in Qatar

(Di venerdì 25 novembre 2022) Invece della vittoria dell'Iran sul Galles, a far notizia è l'inno cantato a mezza bocca dai giocatori, le magliette politiche sequestrate e la sempre viva questione delle fasce ed oggetti arcobaleno per supportare idella comunità+. L'ultimo scaricabarile della Fifa potrebbe irritare le autoritàiote

Radio Radicale

"Il diritto alla moda" Mentre Aboubakar Soumahoro si batteva per idei più poveri, la ... Ritengo che il diritto all' eleganza , il diritto alla moda, è una. La moda non è né bianca né ...... infatti, anche su quelle forme di violenza, troppo spesso sottovalutate, che minano la... più di recente rispetto alle altre, è stata riconosciuta come una violazione deiumani e una ... 10 dicembre 2022. Marcia per i diritti umani. Donna, Vita, Libertà. Diritti umani per tutti e ovunque. Intervista a Paola Severini Melograni (24.11.2022)