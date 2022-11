I giocatori dell' Iran cantano l' inno

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ore 11 - A differenza di quanto accaduto nella sfida inaugurale contro l'Inghilterra I calciatorihanno cantato l'nazionale primaa sfida contro il Galles, seconda giornata del girone del Mondiale di Qatar 2022. La scelta di non aprire bocca in occasionea partita inaugurale con l'Inghilterra aveva portato molti consensi, ma anche critiche, alla nazionaleiana che era diventata simboloa protesta contro il regime di Teheran.

Corrono e pressano i Leoni'Atlante: avessero pure un centravanti top. Stati Uniti 6,5 Primo ... Ghana 6 Sconfitte ma con onore dal Portogallo, le Blacks Stars sono un giusto mix tra......di troppo o l'eccessivo agonismo dietro il ferimento a coltellate di due dei dieciscesi ... entrambi con precedenti di polizia, sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso' ...Niente bis della protesta silente messa in campo dai giocatori di Queiroz nell'esordio contro l'Inghilterra. Un segno di vicinanza alle proteste anti repressione in Iran ...«È stata una partita difficile, in primis perché non avevamo un giocatore importante per noi come Vallasciani e poi perché loro sono una squadra molto fisica, con due giocatori di peso sotto canestro ...