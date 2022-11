Governo | cosa succede tra Giorgia Meloni e Carlo Calenda

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nei giorni scorsiha presentato la manovra di bilancio. Un pacchetto da 35 miliardi di euro che, come al solito, fa discutere. Ne sono una prova i messaggi che circolano sulla pagina ufficiale della premier: “?? Questa sarebbe la manovra salva Italia? – scrive un’utente-. Io non rientro in nessuna manovra e o beneficio, ho 2 figli, appena supero i 15.000 di ISEE e nessun aumento di assegno unico premetto che arrivo a fine mese a fatica e non sono assolutamente ricco. Se le cose non cambiano, mi rimangerò di averti votato”. “E non voterò mai più nessuno, siete tutti uguali, pensate solo a voi stessi e fate promesse solo per farvi eleggere!!! Che delusione!!! Va bene aiutare i bisognosi e sono d’accordo, ci mancherebbe. Ma esistono anche gli altri che a stento sopravvivono… Vergogna”. Tanti anche i commenti di incitamento al premier e ...