Gli alunni dell’Ipsar Le Streghe partecipano agli eventi cittadini

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si è tenuta presso l’Ipsar “Le” di Benevento una significativa giornata di formazione organizzata dalla CISL Sannio-Irpinia avente ad oggetto la Contrattazione Integrativa destinata ai componenti RSU e delegati. E’ intervenuta anche la dottoressa Rosanna Colonna, segretario regionale per la Campania della CISL scuola. Il tema trattato ad ampio raggio dai relatori ha acceso il dibattito tra le parti interessate su argomenti di una certa rilevanza giuridica ed economica relativamente allo del personale scolastico docenti e ATA.Al termine della giornata gli ospiti, accomodandosi nella sala, sono stati accolti dstudenti“Le” che li hanno allietati con la degustazione di alcune pietanze elaborate dstessi nell’ambito delle attività ...

2/A), ad Aosta, l'allestimento e la gestione di alcuni laboratori sul tema del suolo, che coinvolgerannodelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della regione. L'...... con tutte le associazioni del Terzo settore, i Comuni,Enti pubblici, privati e religiosi che ... Il Ministero dell'Istruzione al 13 giugno riferiva di 27.506ucraini accolti nelle scuole ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...Si chiama “Idee in azione per Upshift” il programma di Unicef e Junior Achievement Italia dedicato allo sviluppo delle competenze del XXI secolo tra giovani in situazioni di svantaggio. Quest'anno coi ...