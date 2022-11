Ferrari | Binotto è pronto a dimettersi dal ruolo di team principal

Continue voci, indiscrezioni e poi le nette smentite dellain un tweet: 'Le speculazioni apparse su alcuni media in merito alla posizione del team principal Mattiasono totalmente prive di fondamento'. Non è calciomercato, stiamo parlando di ...L'annuncio dovrebbe essere dato in giornata. Chiusa la stagione 2022, la sua quarta alla guida della Rossa, il 53enne dovrebbe lasciare il posto a Frédéric Vasseur, in pole per la sostituzioneContinue voci, indiscrezioni e poi le nette smentite della Ferrari in un tweet: 'Le speculazioni apparse su alcuni media in merito alla posizione del team principal Mattia Binotto sono totalmente priv ...Mattia Binotto e Ferrari: è finita. Il team principal della Rossa di Maranello ha deciso di lasciare il suo ruolo per mancanza di fiducia da parte dei vertici della Ferrari, guidata ...