Elon Musk si fa sentire su Twitter con un sondaggio sulla riammissione di Trump | la risposta è scioccante

(Di venerdì 25 novembre 2022) Un personaggio che conosciamo tutti potrebbe fare il suo ritorno su. Bannato in passato per delle azioni non proprio corrette, secondo le parole diè “importante” che lui possa avere modo di esprimere la sua opinione anche su questa piattaforma: che succede? Riuscirà ad affrontare le varie problematiche? – Computermagazine.itora cambia anche le regole diScommettiamo che avete memoria di quando Donaldè stato bannato daa causa di alcune idee un po’ troppo spinte. Parliamo di un periodo che nessuno avrà dimenticato tanto facilmente visto e considerato che sia stata una notizia bomba per chiunque, inclusi coloro che ne hanno parlato. Adesso, invece, la situazione ha assunta una piega ...

Forbes Italia

... non l'ha presa bene, come racconta lo stesso rapper in un video postato su Twitter, in cui è stato appena riammesso, grazie alla gestione di, dopo essere stato bandito per dichiarazioni ...Non solo la spunta blu a pagamento,ha annunciato l'imminente lancio dei badge oro e grigio per diversificare gli account Twitter autenticati. 'Lanceremo provvisoriamente 'Verified' venerdì della prossima settimana, scusate il ... Come l'affare Twitter sta danneggiando il mito di Elon Musk In seguito ad un sondaggio proposto sul proprio profilo Twitter, Elon Musk ha annunciato che concederà l'amnistia a molti account sospesi ...Da qualche settimana a questa parte, più precisamente da quando Elon Musk è diventato Ceo e proprietario di Twitter, non passa mai un giorno senza una qualsivoglia novità sul social, spesso anche più ...