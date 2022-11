Caos Fedez a “X Factor” | la “rubrica aneddoti” è un fallimento Ambra iconica

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 novembre 2022) Doveva essere la scommessa da vincere di quest’edizione di X. Il giudice per eccellenza,, sarebbe dovuto tornare per risollevare le sorti di un format ormai in fase di stanca da tempo. Il suo nome, associato a quello del banco della giuria, ha certamente riportato in alto il nome del talent che ormai da anni aveva perso se stesso, la sua identità, il perno sul quale ruotava tutto il suo piacevole racconto. L’addio di Alessandro Cattelan non ha aiutato, nemmeno la conduzione incerta di un Ludovico Tersigni che comunque si è impegnato, ma – più di tutto – a mancare è la spalla artistica che non sorregge affatto le puntate dei Live. E, in questo incedere un po’ affidato al caso,s’inserisce per riportare il tutto in carreggiata. Il risultato è qualcosa di già sentito, perfino per lui, che scivola su una fallimentare ...