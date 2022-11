Brasile | Neymar e Danilo out contro Svizzera e Camerun

(Di venerdì 25 novembre 2022) Brutte notizie in casasaranno indisponibili per le prossime due partite della selezione Verdeoro in Qatar, lunedìlae venerdìil. I due si sono infortunati nel match d’esordiola Serbia, e nella giornata di oggi si sono sottoposti a esami specifici iniziando già le sessioni di fisioterapia.ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, così comema alla caviglia destra. SportFace.

Come sottolineato dal medico della Nazionale brasiliana, fra 24/48 ore si avrà un quadro più completo dopo l'infortunio subito contro la ...La gioia per la vittoria contro la Serbia è ormai il passato: ilperdee Danilo fino agli eventuali ottavi di finale. L'attaccante del Psg e il difensore della Juve hanno riportato delle distorsioni alla caviglia nel match vinto contro i fratelli ...Il Brasile perde Neymar e Danilo almeno fino agli ottavi dei Mondiali. Lo riporta il quotidiano brasiliano Globoesporte facendo un po' il punto sull'infermeria verdeoro dopo la prima partita contro la ...La Juventus e la nazionale brasiliana sarebbero preoccupati per le condizioni di Danilo, in dubbio per il match con la Svizzera ...