Australia | bambino di 5 anni salvato dalla morsa di un pitone

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – Morso e trascinato in piscina da unche gli si era avvinghiato a una gamba. E’ successo ina undi 5, attaccato dal serpente di tre metri comparso nel giardino della sua casa a Byron Bay, a sud di Brisbane, nel sud-est del Paese. Soltanto il tempestivo intervento del nonno e del padre del piccolo sono riusciti a salvarlo, riporta il Guardian. Dopo che ilha trascinato in acqua il, ha raccontato suo padre alla radio locale, il nonno di 76è saltato in piscina e ha tirato fuori suo nipote, con il serpente ancora attaccato. Allora il padre è intervenuto per srotolare il serpente e cercare di calmare la situazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

E' successo in Australia a un bambino di 5 anni, attaccato dal serpente di tre metri comparso nel giardino della sua casa a Byron Bay, a sud di Brisbane, nel sud-est del Paese. Soltanto il tempestivo ...Beau, 5 anni, stava giocando nel giardino di casa non consapevole che da lì a poco avrebbe vissuto uno dei momenti più traumatici della sua breve esistenza: l'attacco di un pitone. È successo a Bayron ...