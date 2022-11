Asta BOT 6 mesi oggi 25 novembre 2022 | ultima occasione per alti rendimenti?

Leggi su risparmioggi

(Di venerdì 25 novembre 2022)25è in programma l’BOT del mese. In collocamento andrà un nuovo Buono Ordinario del Tesoro a 6. Scadenza brevissima, quindi, per un titolo che presenta le caratteristiche ideali per chi è alla ricerca di soluzioni di brevissimo termine per far fruttare i risparmi. Fino ad alcunifa, l’emissione di un BOT semestrale si poteva considerare un argomento di nicchia a causa deinulli se non inferiori allo zero. A partire da maggio/giugno, però, tutto è cambiato e anche i BOT a seihanno iniziato ad offrireniente male se raffrontati alle durata comunque esigua. Ebbene l’emissione del BOT a 6in programmapotrebbe essere una ...