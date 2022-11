Mondiali pesi a Bogotà | Magistris e Massidda “Obiettivo Parigi”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Inizia l'avventura per gli azzurri che prenderanno parte aidistica olimpica in programma adal 5 al 16 dicembre, primo appuntamento di qualificazione olimpica per i Giochi di2024. Tra i convocati del DT della Nazionale Sebastiano Corbu, ci sono anche Lucrezia, vicecampionessa europea della società Ginnastica Pavese, in gara nella 59 kg, e Sergio, 20 anni, sardo di Ghilarza, atleta dell'Esercito, già campione del mondo juniores, attuale campione europeo nella categoria fino a 61 kg. I due azzurri sono in partenza per la Colombia insieme al bronzo olimpico Mirko Zanni, a Giulia Imperio, Giulia Miserendino, Oscar Reyes e Cristiano Ficco. Assente per problemi fisici il bronzo olimpico di Tokyo e campione europeo in carica ...