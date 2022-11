Mimmo Lucano | “Su onestà Soumahoro metto la mano sul fuoco”

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “Sull’di Aboubakarlasul. Ha la mia solidarietà totale. Come faccio a dire il contrario di uno che ha dedicato la propria esistenza al riscatto di chi viene sfruttato nei campi, ha legato il suo impegno al riscatto di chi non ha mai avuto diritti, sfruttati dai ‘caporali’ e da imprenditori senza scrupoli? Questo è l’Aboubakar che conosco. Ha girato l’Italia in lungo e in largo per stare vicino a chi rivendica questi diritti. Forse nei prossimi giorni ci vedremo qui a Riace.è una persona distrutta, contro di lui c’è una strategia finalizzata alla denigrazione del valore morale e dell’impegno di una vita. Ti crolla il mondo addosso. Io ci sono passato”. Così all’AdnKronos l’ex sindaco di Riace...

Della sinistra che alla disperata ricerca di un totem da idolatrare e che non ha imparato dalle scottature del passato, leggasi il caso. Per approfondire Soumahoro, quel messaggio che ...La teoria di "papi stranieri" buoni che si sono rivelati dei flop sarebbe lunga: basti ricordare(che però è stato condannato), le sardine e Santori, la Boldrini, per non parlare della ... Il caso Soumahoro è un monito per la destra e una lezione per la sinistra. Il monito per la prima è di non imitare la sinistra nel giustizialismo ...