Manovra | il prezzo delle sigarette aumenta di 20 cent Niente più obbligo di Pos fino a 30 euro

Cresce ildelle sigarette . Nellafinanziaria varata dal governo è previsto anche il rincaro sui pacchetti da 20. Dal 2023 le accise sui tabacchi saliranno infatti al 40%. Vale a dire una ......di 20 centesimi Per le sigarette tradizionali ammonta a circa 20 centesimi il primo anno ed è compreso tra 10 e 15 in media nei prossimi tre anni l'aumento previsto dalla bozza della. Dopo ...I medici chiedono al governo di vincolare i 2 miliardi aggiuntivi per il comparto sanità all’aumento degli stipendi del personale sanitario ...Cresce il prezzo delle sigarette. Nella manovra finanziaria varata dal governo è previsto anche il rincaro sui pacchetti da 20. Dal 2023 le accise sui tabacchi saliranno infatti al 40%. Vale ...