LIVE Uruguay-Corea del Sud 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | solo il recupero | per evitare un pareggio a reti bianche

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDIDEL SUD 90’+6? Un minuto al termine del match. 90’+4? Tiro di Kim Young-Gwon dalla distanza: fuori. 90’+2? Valverde ci mette grinta chiudendo l’avanzatana. Ora il centrocampista carica i suoi per il “serrate” finale. 90’+1? Saranno 7 i minuti di. 90? SON DALLA DISTANZA! Errore in disimpegno di Rochet, l’attaccante del Tottenham si trova il pallone nei piedi, lo gestisce rapidissimamente facendo partire un tiro incrociato che sibila a lato della porta uruguagia: fuori. 89? PALO INCREDIBILE DI VALVERDE! Classico movimento del giocatore del Real che rientra da sinistra calciando fortissimo col destro: il tiro ha iltorto di finire la sua corsa contro il ...

All'Education City Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Corea del Sud: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae Corea ...Alle ore 14 saranno in campoe Corea del Sud mentre alle 17 il Portogallo se la vedrà con il Ghana. Chiude il cerchio di questa giornata l'interessante Brasile - Serbia. Nel programma anche ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tuttonapoli.net è sbarcato anche su Twitch aggiungendo ulteriore interazione alla propria offerta. Tuttonapoli.net è sbarcato anche su Twitch aggiungendo ulteriore interazione alla propria offerta. Su ...