Inchiesta Open | sì al conflitto di attribuzione tra Senato e i pm di Firenze per il caso delle chat

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Corte costituzionale dovrà stabilire se i pm fiorentini del procedimentohanno violato i diritti di parlamentare di Matteo Renzi, allegando agli atti dell’e-mail edi quando lui era giàre senza chiedere l’autorizzazione preventiva di Palazzo Madama. È la conseguenza diretta della decisione presa oggi dalla stessa Consulta di dichiarare ammissibile iltra poteri dello Stato sollevato dalcontro i magistrati dilo scorso 22 febbraio. Una pronuncia che potrebbe avere un riflesso sul processo: il giudice per l’udienza preliminare potrebbe decidere di sospendere l’udienza in corso a. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

La Corte costituzionale dovrà stabilire se i pm fiorentini del procedimentohanno violato i diritti di parlamentare di Matteo Renzi, allegando agli atti dell'e - mail e chat di quando lui era già senatore senza chiedere l'autorizzazione preventiva di Palazzo ...