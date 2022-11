Futuro X Factor | spunta un’indiscrezione clamorosa | fan senza parole

(Di giovedì 24 novembre 2022) . La nuova edizione non decolla, per il talent sarà rivoluzione Una storia che dura da 15 anni con picchi altissimi e diversi talenti assoluti lanciati nel mondo della musica, ma non solo. Marco Mengoni, Francesca Michelin, Le Donatella, Giusy Ferreri, Michele Bravi hanno tutti in comune L'articolo proviene da Inews24.it.

Popolo di X2022 , siete pronti per il Quinto Live Show Questa Sera , sempre su Sky Uno e in streaming ...Sky e prodotto da Fremantle che piace al pubblico di ogni età e ci porta nel...Sky potrebbe intornare su Rai2: le indiscrezioni. Come riporta Dagospia , è nota già da tempo l'indiscrezione che vede la tv satellitare essere pronta a liberarsi di X. Dopo aver già ...X Factor andrà in onda questa sera. Sembra che Sky abbia intenzione di liberarsi del talent, scopriamo insieme perché.A due settimane dalla finale, arriva su Sky Uno e in streaming su NOW il Quinto Live Show di X Factor 2022. L'appuntamento è per Stasera alle 21.15. Verranno eliminati due concorrenti.