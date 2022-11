(Di giovedì 24 novembre 2022) Venezia, 24 nov. (Adnkronos/Labitalia) - “La volontà diVeneto è quella di aiutare i nostri associati nell'ottimizzare gli investimenti e le risorse che sono destinate all'efficientamento energetico delle strutture anche in relazione al cambiamento del profilo del turista. Quello che la nostra categoria deve fare è un salto culturale nella gestione. Perché in questi anni è cambiato il modello: al fattoresi è aggiunto il tema deled oggi anche quello del controllo dei. Dobbiamocapaci diinsieme questi tre fattori in un. Così infatti saremo in grado prendere decisioni velocemente e, inoltre, per lo stesso motivo è necessario dotarsi di piattaforme tecnologiche digitali in grado di ...

Adnkronos

... deputata a trasportare i ragazzi nelle scuole ei rifiuti, non già a occuparsi di impianti ... annunciando che mercoledì alle 18 incontreràe i maestri di sci.Grazie all'intesa gli associati e i turisti ospiti delle strutture associate aTorino ...l'accomodation e l'incoming per eventi, ospiti e clienti, lavorare in sinergia per ... Federalberghi: "Gestire in un unico sistema presenze, fatturato e costi per essere competitivi" La volontà di Federalberghi Veneto è quella di aiutare i nostri associati nell’ottimizzare gli investimenti e le risorse che sono destinate all’efficientamento energetico delle strutture anche in rela ...Tariffe scontate ai turisti e agli Associati Federalberghi, sviluppo di proposte turistiche ... tra i due enti al fine di definire offerte turistiche integrate, gestire l’accomodation e l’incoming per ...