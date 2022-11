Embolo mette ko il Camerun | la Svizzera vince 1-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) AL WAKRAH (QATAR) (ITALPRESS) – Una dormita difensiva costa cara alche perde per 1-0 con lanella prima gara del gruppo G. A decidere il match è una zampata in avvio di ripresa di, che però non esulta in quanto nato proprio nel Paese africano. La prima occasione è per gli uomini di Song. Mbuemo viene servito in area e calcia con il sinistro trovando i pugni di Sommer, che respinge sui piedi di Toko Ekambi il quale calcia alto da buona posizione. Alla mezz'ora è Hongla a provarci con un tiro velenoso dalla destra, con Sommer chiamato a rispondere in tuffo. Al 35? Widmer salva un gol fatto grazie a una perfetta diagonale difensiva, con la palla che stava arrivando a Toko Ekambi a pochi passi dalla porta. Gli elvetici si svegliano solamente in pieno recupero, quando Akanjia lato di testa ...