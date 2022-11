Comac | un piano di sviluppo che prevede il raddoppio del fatturato in 5 anni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 24 novembre 2022) Bonate Sotto. Rientra tra le mille aziende “Best performer” della bergamasca, quelle che secondo l’elenco stilato dal Centro Studi Italypost nelle principali province industriali italiane sono riuscite a mantenere alte le proprie performance nonostante il contesto economico internazionale difficile. Di internazionaleha anche il riconoscimento della propria eccellenza nella produzione di impianti di imbottigliamento e infustamento –in particolare della birra –, tanto più in evidenza da quando la maggioranza delle sue quote è controllata dal gruppo canadese ATS Corporation, che si occupa di automazione in diversi campi tra cui il Food and Beverage, conta cinque mila dipendenti in tutto il mondo e undi 1,5 miliardi di euro l’anno. “Nel 2020-2021 tutto il settore Ho.Re.Ca (hotel, ristoranti, bar e catering) si è fermato a causa del ...