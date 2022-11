Chi è Joelle | Giorgia Turcato di X Factor 2022? Instagram

... quarto Live:è stato eliminato ieri sera. VIDEO La classifica (parziale) ha un podio: 1. Santi Francesi 2. Beatrice Quinta 3. Linda Ultima classificata:. Ma l'ultima ...La gara continua per gli Omini, i Disco Club Paradiso, Beatrice Quinta, Santi Francesi,, Linda e il duo di Ambra. l'addio di lucrezia a Xf2022 approfondimento X Factor 2022, Se$$o è l'inedito ...Manca sempre meno alla finalissima di X Factor con i concorrenti proiettati ormai verso il rush finale. Nella puntata di giovedì 17 novembre 2022, in onda come sempre in esclusiva su Sky, un altro con ...Una puntata calcistica con Rkomi in stile Luciano Spalletti e Dargen Mourinho in attesa del ritorno di Fedez, un Allegri in difficoltà. E Ambra Gioca in difesa e recupera gli errori della settimana p ...