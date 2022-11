Calcio | Mondiali 2022 Nessuna squadra africana ancora a segno | manca all’appello solo il Ghana

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nel Mondiale delle sorprese, quello in corso di svolgimento in Qatar, nonno di certo le curiosità che si aggiungono giorno dopo giorno: tra statistiche interessanti e storie tutte da raccontare, di certo non si può dire che sia un Mondiale noioso, tanto dal punto di vista calcistico quanto extra-calcistico. Siamo ormai giunti quasi alla conclusione della prima giornata per tutti i gironi:no due partite per poterla dichiarare conclusa, e non si può non eviednziare una statisica se non altro curiosa:sinora è riuscita ad andare ain questiin Qatar. Four of the five African sides have failed to score in the opening game of theWorld Cup: ? 44 shots? 12 shots on target? 0 ...