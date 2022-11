Bce | non tutti d’accordo sui maxi rialzi dei tassi

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) –sulla necessità di andare avanti con idei, ma nel Consiglio Direttivo della Bce cresce la ‘fronda’ per un rallentamento di questi aumenti, auspicando una “necessaria prudenza” per evitare “ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sull’attività economica”. E’ lo scenario che emerge dalle minute dell’ultimo Consiglio – che si è concluso lo scorso 27 ottobre – in cui a fronte di “una maggioranza molto ampia” favorevole all’aumento da 75 punti (poi effettivamente varato) “alcuni membri hanno espresso la preferenza per un aumento di 50 punti base”, tenendo conto che il rialzo deiveniva accompagnato da indicazioni sulla necessità di ulteriori futuridei, da una modifica della remunerazione delle riserve ...

Investing.com Italia

...obiettivo di medio termine il piu' velocemente possibile e chesi materializzino effetti di secondo livello'. Lo affermato Isabel Schnabel, la componente tedesca del comitato esecutivo della, ...Lo ha affermato Isabel Schnabel , che parte dell'Executive Board della Banca centrale europea (),... questoè ciò che stiamo vedendo oggi - ha però sottolineato - Molte delle misure fiscali ... Inflazione e crisi gas, la Bce non sarà generosa come la Fed Da Investing.com La Bce non intende mettere in pausa il suo ciclo di rialzi dei tassi, anche se d’ora in poi le strette saranno più contenute. Lo ha spiegato il capo economista della Bce… Leggi ...Avvio poco mosso per Piazza Affari e le altre borse europee, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,2% a 24.627 punti, in attesa delle minute della Bce che verranno diffuse in tarda mattinata. Tra i titoli ...