Alessandra Amoroso in tour con Spotify EQUAL | 13 artiste per 13 concerti

Leggi su funweek

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo il concerto allo Stadio San Siro di Milano,è pronta a tornare live nei principali palasport italiani da sabato 26 novembre con il Tutto Accade. Uno show totale che porterà in scena l’essenza del live a San Siro, adattata alla dimensione del palazzetto e a cui si aggiungeranno sorprese e alcune novità. È poi bene sottolineare che, in occasione di questouniranno le forze per sostenere una musica senza genere e con pari opportunità., lanciato in Italia nel 2021, è il programma globale diche promuove l’equità di genere nella musica. Solo 1 artista su 5 nelle classifiche è donna, un dato in netto contrasto con il ruolo chiave e la ...