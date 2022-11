Volley | Serie A1 femminile 2022 2023 | Conegliano non si ferma | Firenze ko in quattro set

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Decima vittoria in altrettanti match di campionato per la Prosecco Doc Imoco, che nell’anticipo dell’undicesima giornata della regular season dellaA1ha battuto il Bisontecon il punteggio di 3-1 (25-18, 20-25, 25-18, 28-26). Dopo un calo di tensione nel secondo set, le Pantere faticano a chiudere il quarto parziale ma alla fine proseguono con il loro percorso netto. Isabelle Haak e Kelsey Robinson con 17 punti a testa guidano le venete alla vittoria, mentre anon bastano i 21 punti di Sylvia Nwakalor. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE A1: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Il primo set vede grande ...

SvSport.it

...00 Polonia - Cile 1 - 0 18:00 Turchia - Scozia 2 - 1 Visualizza Amichevoli BASKET -A2 20:00 Mantova - Chieti 82 - 76 20:30 Latina - Torino 87 - 77A1 FEMMINILE 20:30 Scandicci - ...... Pietro Pezzi Ravenna 7, Kioene Padova 6, PromoPharma 5, Viadana4, Pluvitec Legnago 3. Prossima partita. Kema Remedello - PromoPharma. Sabato 26 novembre ore 20.30 ad Asola.D femminile. Volley, Serie C. Torna alla vittoria l'Albenga Volley, Chiara Castino: "La sconfitta di settimana scorsa ci ha fatto crescere" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Quarto successo consecutivo per la Trentino volley femminile, che nel turno infrasettimanale - valido per la settima giornata del campionato di serie A2, girone A - torna con 3 punti da Offanengo. Tre ...