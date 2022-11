Vent’anni e non li dimostra

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il 7 dicembre 2002 il Consiglio Federale della Federazione Cricket Italiana prese una decisione le cui implicazioni future non furono comprese sul momento neanche da coloro che la assumevano. Da qualche anno, infatti, risultava palese il calo nel numero dei giocatori indigeni italiani, in coincidenza con l’invecchiamento della generazione dei nati negli anni sessanta, quella che, a fine millennio, aveva permesso la nascita del gioco nella penisola. Sul campo questo si traduceva in una presenza d’ultra quarantenni, schierati forzosamente per ottemperare alla vigente regola dei sette cittadini italiani negli 11 in formazione. Contemporaneamente, si andava consolidando, in seno al movimento, l’attività giovanile, composta quasi esclusivamente da adolescenti provenienti dal subcontinente indiano. Di questi, pochissimi erano cittadini italiani, anche se una minoranza, nata nel nostro Paese, ...

