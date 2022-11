Tezenis Verona | rescisso il contratto con Matteo Imbrò

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Scaligera Basket comunica di averconsensualmente in data odierna ilcon l’atleta. Il club ringrazia il giocatore per l’impegno profuso durante la sua esperienza in gialloblù e augura le migliori fortune professionali e personali per il futuro. Fonte articolo e foto: www.legabasket.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Scaligera Basket Verona

In collegamento: Alessandro Ramagli , coach della, Fabio Valentini , playmaker della Pallacanestro Forlì 2.015, Daniele Toscano , guardia - ala della Tramec Cento, e Amar Alibegovic , ... Tezenis Verona - Openjobmetis Varese. Info accrediti stampa Matteo Imbrò proseguirà la stagione alla Givova Scafati. La Tezenis Verona ha infatti ufficialmente annunciato la rescissione contrattuale con il giocatore, arrivato in ...