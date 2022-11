Qatar 2022 | Marrazzo | “Fifa dovrebbe lottare contro discriminazioni ma vieta protesta”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – “Lain realtà, da statuto,ogni discriminazione, mentre nella pratica proibisce anche unasilenziosa e simbolica. Non è accettabile, al pari, che per puro business si giochi in luoghi dove non si rispettano i diritti umani, e che nel nostro caso specifico l’Italia finanzi con 200 milioni di euro tutto questo con i diritti tv per trasmettere le partite. I soli mondiali in Russia sono costati molto meno, circa 80 milioni di euro: noi oggi paghiamo molto di più per finanziare la morte con i soldi dei contribuenti. Fabrizio, portavoce del partito Gay – Lgbt+, commenta così all’Adnkronos il divieto delladi utilizzare la fascia arcobaleno perrele ...