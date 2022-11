“Nikita? E’ la copia zen di Soleil” | Giulia Provvedi spara a zero sulla vippona

(Di mercoledì 23 novembre 2022), nel corso di Casa Pipol, parlando dell’amicizia tra George Ciupilan ePelizon nata al Grande Fratello Vip, ha attaccato la modella, specie per il modo in cui parla.attaccaal GF Vip: “Mi sembra unadi” Ionon la trovo molto spontanea. Ho visto dei reel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

Poi a uno dei tanti utenti della rete che ha sostenuto chePelizon le somiglia, ha risposto ...altro lavoro' L'ex gieffina oltre a elogiare Alberto De Pisis sottolineando che lui non è la...... "Qua stiamo paragonando gente che non è proprio ladi nessuno. Potete aspettarvi da lui ... Nel frattempo qualcuno le ha fatto notare che in Casa c'è la nuova Dayane, ovvero: Io rispondo ... "Nikita è la copia zen di Soleil", Giulia Provvedi spara a zero sulla vippona "Nikita Pelizon E' la copia zen di Soleil Sorge", Giulia Provvedi spara a zero sulla concorrente del Grande Fratello Vip 7.Antonella Fiordelisi accusata dal web di copiare il look di Micol Incorvaia al GF Vip 7: ecco le foto a confronto.