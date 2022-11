Niente rinvio tasse? La Serie A rischia | ecco i club più in difficoltà

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Nessuna rateizzazione, solo un differimento tecnico dal 16 al 22 dicembre”. Le parole del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, hanno fatto scattare nuovamente l’allarme tra idiA. La scadenza per gli adempimenti fiscali è slittata di una sola settimana finora, un differimento tecnico come spiegato dal ministro, fino L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... ha dichiarato che la moglie "è rientrata in Europa e io non ne so più" . Il Corriere della ... Il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto ila giudizio per i cinque imputati di omicidio e ...Infine,reddito di cittadinanza a chi rifiuta anche solo un'offerta di lavoro congrua. ... Ildi una riforma organica al 2024 serve certamente a studiare con rigore le misure per superare ...Per gli «occupabili» nel 2023 solo 8 mensilità, dal 2024 nessuna. Niente stop all’Iva su pane e latte, ridotto lo sconto sulla benzina ...OSIMO «Noi ci crediamo, ora è la Regione che deve decidere se fare proprie le linee guida nazionali, che consentono a scuole che sforano del 20% il limite dei mille iscritti ...