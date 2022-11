“Meloni deve rispondere” E Draghi? Cari “mastini” | guardate qui

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 23 novembre 2022) In linea di massima avrebbe ragione Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita, il quale oggi flagella metaforicamente Giorgia, rea di essersi sottratta alle domande dei cani da guardia del potere. È vero: i politici dovrebbero “sempre” alle domande dei giornalisti, pure a quelle scomode, dedicando all’informazione il giusto tempo che le occorre per capire ciò di cui si sta discutendo. “Avrebbe” ragione Formigli, dicevamo, se solo la stampa italiana non avesse perso ormai da tempo l’autorevolezza minima per poter fare rivendicazioni di questo tipo. Per dire: fai fatica a redarguire Giorgia se con Supermario non hai mai osato alzare neppure un ditino. Vicenda nota, almeno per i lettori di questa zuppa: il premier ha un appuntamento con Confartigianato, chiude la conferenza stampa sulla manovra prima dei desiderata dei cronisti, i ...