Mattarella sale sul palco | i sindaci lo accolgono così

Il Sole 24 ORE

Dopo aver accolto in visita ufficiale il Capo dello Stato Sergio, domenica sera (20 ... Completamente nuova è l'area fitness composta da una sala attrezzi e da duecorsi con relativi ...Nonostante la promettente telefonata tra i due presidenti Emmanuel Macron e Sergio("piena cooperazione in tutti i settori"), la crisi tra i due Paesi confinanti non sembra essere ... Ucraina, Mattarella: "Costruire pace giusta per restituire indipendenza violata" - Il Sole 24 ORE (LaPresse) "Una guerra contrassegnata da atroci crudeltà e, in questi giorni, dall'intenzione di tenere milioni di persone al buio e al ...(LaPresse) "Il modo con il quale sapremo utilizzare e mettere a frutto le risorse rese disponibili dall'Unione europea condizionerà una parte ...