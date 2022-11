ilGiornale.it

bisognerà correre: il testo deve essere approvato prima dalle Camere e poi spedito a Bruxelles ... Il segretarioLetta parla di manovra 'improvvisata e iniqua' e annuncia una manifestazione per ...Questione d'opportunità Sulla stessa linea d'onda anche il senatoreWalter Verini: "Il ... Per, senza successo. © Ma ora i dem votino Conte segretario Il Cremlino: «Le perquisizioni sono un’azione di guerra contro la Chiesa russa». L’allarme ucraino: «4 mesi di rischio blackout» ...di D.B.Servirebbero molte più risorse di quelle a disposizione per i danni provocati il 15 settembre scorso dall'alluvione in Alto Chiascio. Il tema è stato affrontato martedì in consiglio regionale d ...