La Corte Suprema britannica toglie ogni speranza | il Parlamento scozzese non può indire un referendum sull' indipendenza

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La, presieduta da Lord Reed, ha stabilito che ildi Edimburgo non puòautonomamente un nuovodella Scozia. Come riportano i ...

Labritannica, presieduta da Lord Reed, ha stabilito che il Parlamento di Edimburgo non può indire autonomamente un nuovo referendum sull'indipendenza della Scozia. Come riportano i media ...La premier di Edimburgo Sturgeon: "Delusa da sentenza" Labritannica , presieduta da Lord Reed, ha stabilito che il Parlamento di Edimburgo non può indire autonomamente un nuovo referendum sull'indipendenza della Scozia . Come riportano i media ..."Esta corte concluye de manera unánime que el propuesto proyecto de ley está relacionado con los asuntos reservados" y que, según esto, el Parlamento escocés "no tiene potestad para legislar sobre un ...Asumieron jueces, abogados, académicos y miembros del Ejecutivo. Sigue la puja entre Juez, del PRO y Doñate, del FdT ...