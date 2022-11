Fiumicino | alla passerella un operatore fisso in caso di emergenza

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 novembre 2022)– “Il blocco dellapedonale di questa mattina (leggi qui), che ha impedito ai pescherecci di uscire in mare, è stato dovuto al trancio di un cavo avvenuto durante i lavori in un cantiere di una ditta privata. Enel è intervenuta prima possibile e il guasto, ad ora, è riparato”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia. “Questo pomeriggio abbiamo anticipato l’incontro che era già in calendario per venerdì prossimo – prosegue Caroccia – a cui hanno partecipato, oltre me, l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli e il presidente della Commissione Fabio Zorzi, la Capitaneria di Porto, l’Autorità portuale, la ditta appaltatrice della gestione dellae i rappresentanti dei pescatori”. “Durante l’incontro abbiamo concordato che la ditta fornisca i generatori necessari a garantire, in ...