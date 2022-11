E per il suo addio «Zinga» pensa ai regali di Natale

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sfogliando il «Collegato al Bilancio » della Regione Lazio si trovano si scopre che più di uno tra i luogotenenti dem sul territorio regionale ha visto accogliere i propri desiderata. Idi fine mandato di «» arrivano sottocon il Collegato al Bilancio della Regione Lazio. Dal Partito democratico ringraziano. Basta scorrere tra i 62 articoli delle 160 pagine e incrociare i dati con gli emendamenti approvati per scoprire che più di uno tra i luogotenenti dem sul territorio regionale ha visto accogliere i propri desiderata. Per salvare la nave Liburna Romana a Fiumicino, per esempio, Michela Califano, consigliere regionale del Pd subentrato a Michela Di Biase (la moglie di Dario Franceschini) chiedeva con un ordine del giorno 30 mila euro. Se ne è visti riconoscere 100 mila. Califano si è spesa non poco per la ...