Due esplosioni a Gerusalemme | un morto e 19 feriti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Auna persona è morta e altre 19 sono rimaste ferite a seguito di un’esplosione in una stazione centrale degli autobus. Secondo quanto riferiscono i media israeliani, le cause al momento non sono ancora note. Le forze di polizia israeliana hanno avviato indagini e finora la pista del terrorismo non è stata ancora esclusa. I, di cui uno in grave condizioni, sono stati trasportati presso il servizio di emergenza Magen David Adom. Israeli police inspect the scene of an explosion at a bus stop in Jerusalem, Wednesday, Nov. 23, 2022. Two blasts went off near bus stops in Jerusalem on Wednesday, injuring several people in what police said were suspected attacks by Palestinians. (AP Photo/Maya Alleruzzo)Duenei pressi di una fermata dell’autobus nella periferia di. Il servizio ...