Drone turco bombarda base russa

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Unarmatoha colpito stamani unanel nord della Siria ferendo un soldato russo, secondo quanto riferito da fonti locali citate dall’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente. Due giorni fa un altromilitareavevato unamilitare statunitense, condivisa con le forze curde locali, parte della coalizione guidata dal Partito dei lavoratori curdi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sin dall'inizio del suo utilizzo, sono circolati in rete video delin azione contro carri armati e difese russe, facendogli guadagnare grande popolarità e divenendo un simbolo della ... Il drone da combattimento turco Bayraktar "KIZILELMA" completa il primo rullaggio automatico con il primo volo previsto a breve Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sottolineato mercoledì che la nuova campagna di bombardamenti contro i gruppi curdi in Iraq e Siria «è solo l'inizio» e ha ribadito che Ankara lancerà opera ...