Designazione Arbitrale | Pisa-Ternana sarà diretta da Juan Luca Sacchi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) 23 Novembre 2022 Il Responsabile della CAN Serie A e B GianRocchi ha affidato la garain programma sabato 26 novembre (ore 18.00) e valida per la 14° giornata del campionato Serie BKT adi MacerataIl direttore di garaassistito da Gamal Mokhtar di Lecco e Giuseppe Perrotti di CampobassoIl Quarto UfficialeDavide Ghersini di GenovaVAR Antonio Di Martino di TeramoAVAR Federico Dionisi de L’Aquila Fonte articolo e foto:sportingclub.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Cosenza Post

Il direttore generale di casa, Eugenio Galasso , ha così commentato al triplice fischio: 'Ci sentiamo profondamente presi in giro dall'odierna, non è possibile che una gara di ...Così il presidente dell'Associazione italiana arbitri, Alfredo Trentalange, commenta la primaper la squadraitaliana impegnata alla Coppa del Mondo. 'E' un motivo d'orgoglio ... Cittadella-Cosenza: la designazione arbitrale Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Comunicata anche la designazione arbitrale. Sarà Emanuele Frascaro di Firenze a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Trischitta di Messina e Marco Lencioni di Lucca. Il quarto uomo ...