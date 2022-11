Wired Italia

... intervenendo in video conferenza alla quarta edizione del Forum Canada -, in corso oggi e domani 22 e 23 novembre a Montreal, dedicato all'intelligenza artificiale e alla. Il ...... elaborato da Trend Micro , player globale di, in collaborazione con il Ponemon ... ha affermato Salvatore Marcis, Technical Director di Trend Micro. " Per evitare che la ... Cybersecurity, Italia sempre più vittima di ransomware Con la convenzione tra l’Agenzia per la Cybersecurity Nazionale e Accredia, l'Italia si allinea al Cybesecurity ACT in materia di accreditamento della rete di laboratori nazionale di certificazione e ...Negli otto mesi di lavoro dell'iniziativa, venti pmi guidate da esperti di cybersecurity e di processi organizzativi hanno collaborato per identificare e poi standardizzare i fabbisogni in tema di cyb ...