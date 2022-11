Coppa Davis 2022 | l’Australia batte l’Olanda | è la prima semifinalista

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Malaga –è ladella. Nellagiornata dei quarti di finale di Malaga gli Aussie hanno battuto2-0. Nel primo match Jordan Thompson ha superato Tallon Griekspoor con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Nel secondo match, successo di Alex De Minaur su Botic Van De Zandschulp per 5-7, 6-3, 6-4. Oggi è in programma il quarto di finale tra Croazia e Spagna. (Ansa).