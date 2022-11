Basket | Eurolega 2022-2023 | l’Olimpia Milano ospita la capolista Fenerbahce Istanbul Serve una reazione immediata per interrompere la striscia negativa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Altra sfida sull’assein, conche attende al Forum di Assago lanella decima giornata di regular season. Agli uomini di Ettore Messinaassolutamente una vittoria, per la classifica ma soprattutto per il morale visto il trend negativo in campo continentale. L’EA7 Emporio Armani cerca un successo per fermare ladi cinque sconfitte consecutive (sei totali, a fronte di tre vittorie) dopo la brutta battuta d’arresto di 24 ore fa contro i Campioni d’Europa in carica dell’Efes(51-80, dopo aver resistito per due quarti sul 34-34 salvo poi cedere di schianto nel terzo parziale). Coach Ettore Messina, al sito della società milanese, ha ...