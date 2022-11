Anci | a Bergamo 2 208 sindaci da tutta Italia Mattarella | “Il vostro ruolo va difeso e tutelato”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 novembre 2022). Il Presidente della Repubblica Sergioviene a, per la quinta volta, in occasione della 39ª assemblea nazionale dell’e la Fiera si riempie: 2208 amministratori locali, mai un numero così alto si è visto in un’assemblea dell’, con 4148 ospiti. E il pubblico nella sala Plenaria è tutto per lui, lui che fa sempre un certo effetto, anche per chi è abituato, visti i ruoli istituzionali, a vederlo e a sentirlo spesso. Un uomo che con una compostezza, un’accortezza e una gentilezza d’animo che traspaiono ad ogni passo, ad ogni stretta di mano, ad ogni parola, ad ogni “se serve, ci sono”, pronunciate con la sua naturale schiettezza e trasparenza di pensiero. Una standing ovation appena entrato, un applauso infinito ed emozionante che testimonia la grande vicinanza del ...