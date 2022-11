Violenza su donne | Fontana | ' solidali con iraniane e afghane'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "La dignità, la libertà e l'integrità dellevanno difese e tutelate senza indugi. Si tratta di valori che non sono in alcun modo negoziabili e che debbono essere alla base della società italiana e del nostro convivere civile. In questa giornata, non possiamo non esseree vicini a tutte leafgane eche continuano a lottare, anche a prezzo della loro vita, per affermare i loro diritti in società che negano la loro identità die che per questo motivo subiscono una violenta repressione". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo, in occasione del convegno 'Non più sole - La drammatica attualità dellacontro le' in corso a Montecitorio, in vista della ...