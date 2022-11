Taekwondo | Vito Dell’Aquila | “Mi davo l’80% di vincere Mi sono stressato troppo | ora voglio essere costante”

(Di martedì 22 novembre 2022)un Mondiale dopo il titolo olimpico è un’impresa per pochi eletti: serve avere dentro qualcosa di speciale. Se guardiamo ai Giochi di Tokyo 2020 (che sisvolti nel 2021), gli unici a confermarsi sul trono mondiale nella stagione successivastati Massimo Stano nella marcia (ma in una gara differente, la 35 km), Ruggero Tita/Caterina Banti nel Nacra17 di vela enella categoria -58 kg di. Un tris di fuoriclasse, in questo momento i fiori all’occhiello di uno sport italiano che sta vivendo un vero e proprio El Dorado.è diventato inoltre il primo azzurro della storia asia i Mondiali sia le Olimpiadi nel: la doppietta non era riuscita neppure ...

