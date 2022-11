Smart working | fenomeno in calo o flessione fisiologica?

... per questo le autorità della capitale hanno disposto la chiusura di molti ristoranti, delle palestre e delle scuole - con gli alunni che riprendono le lezioni online - e loper molti ...... record per la citta', in rialzo dai 621 casi di domenica scorsa per cui le autorita' hanno deciso la chiusura di scuole e ristoranti e invitato i lavoratori ad utilizzare lo. In tutta ...TREVISO - Benetton Group si tuffa nel futuro col nuovo magazzino automatizzato, il progetto Autostore che mira a potenziare in primo luogo l'e-commerce e che vede in azione nel centro ...In attesa della ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì 28 novembre al Filadelfia, i giocatori del Torino che non sono impegnati nel Mondiale da oggi, dopo nove giorni di riposo, ...